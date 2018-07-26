Muharrem İnce, 24 Haziran Gecesi Neler Yaşandığını Kurultayda mı Açıklayacak

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sessizliğine ilişkin kritik bir iddia ortaya attı. Dündar, Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi neler yaşandığına dair bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktığını öne sürdü.

"BOMBAYI PATLATMAYI KURULTAYA BIRAKTI"

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, bugün kaleme aldığı "24 Haziran gecesi neler yaşandı?.." başlıklı yazısında, CHP'den İnce'ye veri akışı yapılamadığını belirtirken, bu konuda susmasına ilişkin, "Kanımca partisini daha zor duruma düşürmemek için merakla beklenen ayrıntılara girmedi. Büyük olasılıkla bunları anlatmayı, yani bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı" iddiasında bulundu.