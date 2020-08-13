Muharrem İnce: "(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim....
Muharrem İnce: "(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum.
13.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:17
Muharrem İnce: "(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum. 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı. Belgesi elimde." - ANKARA
Kaynak: İHA