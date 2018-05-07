Muharrem İnce: 19 Mayıs ve 29 Ekim'de Gençlere 500'er TL Burs Vereceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira ihtiyaç bursu vereceğini söyleyerek müjdeyi verdi.

Muharrem İnce, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"EMEKLİ İKRAMİYESİ VEREN HÜKÜMETİ KUTLUYORUM"

Benim diğer adaylardan bir farkım olsun. Bir fizik öğretmeni cumhurbaşkanı adayı olarak bir şey söylemek istiyorum size. Bir, şu anda emeklilere 1000 lira verilecek mi? Verilecek, çok güzel kutluyorum hükümeti, cumhurbaşkanını. Benim derdim gençler, çocuklar, geleceğimiz. Ben o çocuklara 16 yıl fizik anlattım.

"GENÇLERE 19 MAYIS VE 29 EKİM'DE BURS VERECEĞİM"

Cumhurbaşkanı olduğumda, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu.