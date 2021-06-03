Muharrem Erkek kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Muharrem Erkek biyografisi!
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Muharrem Erkek kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Muharrem Erkek biyografisi!

Muharrem Erkek kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Muharrem Erkek biyografisi!
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu oldu. Muharrem Erkek, esnafın durumu için "Milli gelirlerimiz güneşin altında kar gibi eriyor." sözleriyle açıklamalarda bulundu. Türkiye gündeminin genel durumu hakkında yaptığı yorum ve açıklamalarından sonra hayatı merak edildi. Peki, Muharrem Erkek kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Muharrem Erkek biyografisi! Konuya ilişkin detaylara haberimiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu oldu. Muharrem Erkek, esnafın durumu için "Milli gelirlerimiz güneşin altında kar gibi eriyor." sözleriyle açıklamalarda bulundu. Türkiye gündeminin genel durumu hakkında yaptığı yorum ve açıklamalarından sonra hayatı merak edildi. Peki, Muharrem Erkek kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Muharrem Erkek biyografisi! Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM ERKEK KİMDİR?

Muharrem Erkek,31 Ağustos 1969'da Çanakkale'de doğan Türk siyasetçi ve avukattır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1994 yılında Çanakkale Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında Çanakkale Barosu'nun yönetim kurulunda görev almış, 2004-2014 yıllarında Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmış ayrıca Belediye Başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. Çanakkale Spor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuş, Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda görev almıştır.

TBMM 25., 26. ve 27. dönem Çanakkale milletvekilidir. 12 Şubat 2018 tarihinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 11 Şubat 2019 tarihinde Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'nin istifa etmesi üzerine Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Muharrem Erkek kimdir? FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu: Muharrem Erkek biyografisi! - Haberler
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