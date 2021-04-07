Muharrem Erdemir kimdir? Muharrem Erdemir öldü mü?

Muharrem Erdemir kimdir? sorusu gündeme glen haberlerden sonra merak edilen konulardan biri oldu. Usta oyuncu Muharrem Erdemir'in hayatını kaybetmesi rol arkadaşlarını, sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Peki, Muharrem Erdemir kimdir? Muharrem Erdemir kaç yaşında, nereli? Muharrem Erdemir neden vefat etti? Muharrem Erdemir'in hayatı ve biyografisi!

Muharrem Erdemir hakkında araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine entübe edilen Muharrem Erdemir'den acı haber geldi. 57 yaşındaki oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Muharrem Erdemir kimdir?

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yaptı.

MUHARREM ERDEMİR NEDEN VEFAT ETTİ?

Usta oyuncu Muharrem Erdemir koronavirüse yenildi. 57 yaşındaki Erdemir, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.