Muharrem ayında cem ibadeti yapılmayacak
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Muharrem ayında cem ibadeti yapılmayacak

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem ayında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl iftar yemeği verilmeyeceğini ve cem ibadeti yapılmayacağını bildirdi.

Muharrem ayında cem ibadeti yapılmayacak
19.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:28

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem ayında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl iftar yemeği verilmeyeceğini ve cem ibadeti yapılmayacağını bildirdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem ayının ilk orucunu 20 Ağustos Perşembe günü tutacaklarını bildirdi.

Düzgün, Erzincan Cemevinde düzenlediği basın toplantısında, "20 Ağustos 2020 perşembe günü itibari ile muharrem orucunu tutmaya başlayacağız. Muharrem ayı ay takvimine göre yılın ilk ayıdır. Kurban bayramının birinci gününden itibaren saydığımızda 20 gün sonra yani 21.gün oruçlarımızı tutmaktayız. Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır. İnancımıza göre bu ay Allah'ın rızasını ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak özü dara çekmek ve gönülleri insan olma onuru ile yıkama ayıdır.

Bu ayda oruç tutmak Hz. Adem peygamberin tövbesine katılmak, Nuh Peygamberi, Yunus Peygamberi, İbrahim Peygamberi, Eyüp Peygamberi, İdris Peygamberi, Musa Peygamberi, İsa Peygamberi ve İki Cihan Güneşi Hz. Muhammed Mustafa'yı anmaktır. Onların sevgisiyle bezenmektir. Onların yolu ile ahlakı ile bezenmek ve ahte vefalı olmaktır. Bu ayda oruç tutmak başta Hz İmam Ali olmak üzere 12 İmamlara gösterilen sadakati davranışa dökmektir.

Bu ayda oruç tutmak şehitler şahı Hz İmam Hüseyin ve ona ikrar verenlerin soylu mücadelesini yüzyıllar sonra bile inançla kararlılıkla ve azimle yaşatmak demektir. Kerbela da ehlibeyt erkekleri şehit edilirken Hz Hüseyin'in büyük oğlu sağ olarak kurtulmuştur. Eylibeyt soyu olan İmamlar ve Seyyitler İmam Zeynel Abidin den devam etmiştir. Ehlibeytin yolundan gidenler manevi kurtuluşa erecektir.

Biz aleviler hem peygamberlerin kurtuluş ve selamete ermeleri hem de Hz Peygamberimizin soyunun dünyada kesilmeyip devam ettiğine şükür ve sena olarak oruç ibadetlerimizi yerine getirmekteyiz ve bu nedenle 12 gün matem orucu tutmaktayız. Aleviler bütün insanları tanrının eseri diye sevmiş islamın özünü dört kapı kırk makamda bulmuş, bunu da eline, diline, beline sahip ol kuralı ile özetlemiş, bin defa mazlum olsan bile bir defa zalim olma diyerek her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Yolu sevgi, barış, kardeşlik, dostluk yolu olarak belirlemiştir.

Bu yıl pandemi nedeniyle tüm cem evlerimizde oruç açma yemeklerimiz verilmeyecek cem ibadetleri yapılmayacaktır. Oruç günleri boyunca akşam oruç açma saatinden sonra kalabalık olmamak şartı ile muharrem sohbetleri yapılacaktır. 1 Eylül Salı Günü Cemevi bahçemizde sabah 8' den itibaren aşure ikramı yapılacaktır. Tüm dostları ve canlarımızı aşure günümüze davet ediyoruz. Kutsal muharrem ayının ulusumuza ve dünyaya barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini, kazasız belasız virüssüz bir yaşam diliyoruz. Ne mutlu Allah rızası ile oruç tutanlara! Ne mutlu oruç tutarak kalbini Allah ve insan sevgisi ile dolduranlara. Yüce Allah tutuğumuz oruç ve matemlerimiz, yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi.

Düzgün ayrıca bu sene korona virüs salgını nedeniyle iftar yemeği verilmeyeceğini ve cem ibadeti yapılmayacağını sözlerine ekleyerek alınan bu kararın Türkiye genelinde ki tüm cem evlerinin ortak kararı olduğunu sözlerin ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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