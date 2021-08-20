Muharrem ayı vesilesiyle Valiliğimizce Aşure dağıtımı yapıldı…
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Muharrem ayı vesilesiyle Valiliğimizce Aşure dağıtımı yapıldı…

Muharrem ayı vesilesiyle Valiliğimizce Aşure dağıtımı yapıldı…
Habermetre - Haberler | Toplum

Muharrem ayı vesilesiyle Valiliğimizce Aşure dağıtımı yapıldı.

Muharrem ayı vesilesiyle Valiliğimizce Aşure dağıtımı yapıldı…

İdrak ettiğimiz Muharrem Ayı münasebetiyle 20 Ağustos 2021 günü Hızırbey Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Kırklareli Valiliği'mizce aşure dağıtımı yapıldı.

Paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin, bolluğun, birlik ve beraberliğin, şükretmenin adı olan Aşurenin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini ve dünya barışına vesile olmasını temenni ederiz.

Kaynak: Habermetre

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