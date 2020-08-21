Muharrem Ayı'nın ilk orucu Kartal Cemevi Vakfı'nda açıldı
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Muharrem Ayı'nın ilk orucu Kartal Cemevi Vakfı'nda açıldı

Muharrem Ayı'nın ilk orucu Kartal Cemevi Vakfı'nda açıldı Kartal Cemevi Vakfında Muharrem Ayının ilk orucu açıldı.

21.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:11

Muharrem Ayı'nın ilk orucu Kartal Cemevi Vakfı'nda açıldı

İSTANBUL - Kartal Cemevi Vakfında Muharrem Ayının ilk orucu açıldı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem orucu tutan vatandaşlarla oruç açma yemeğinde bir araya geldi. Yemekte aynı zamanda pandemiye karşı önlemler de alındı.

Muharrem Ayı'nın başlaması ile birlikte Muharrem orucu tutan vatandaşlar, Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen oruç açma yemeğinde bir araya geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yemekte vatandaşlarla bir araya geldi. Kartal Cemevi Vakfı yöneticilerinin de katıldığı yemekte aynı zamanda korona virüs salgınına karşı önlemler de alındı. Cemevi Vakfı bahçesine girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü, ayrıca girişe dezenfektan da koyuldu. Başkan Gökhan Yüksel burada vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yemek öncesinde vatandaşlara hitap eden Cemevi dedesi, Muharrem Yası ve Matem orucu ile ilgili konuşma yaparak, inananların ibadetlerinin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla birlikte vatandaşlar hep birlikte Muharrem Ayı'nın ilk orucunu açtı.

Muharrem Ayının başlaması ile ilgili konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Muharrem Ayı başladı. Bugün açılan oruçların ilk akşamı. Kartal'daki komşularımızla beraber oruç tutan, orucunu açmaya gelen komşularımızla beraberiz. Kartal Cemevi Vakfında, bahçede pandemi kurallarına da uyarak oruç açma sürecini yaşadık az evvel. Allah tutulan oruçların Hak katında kabul eylesin diyebilirim. Tabii bir acı, bir yas bu. İnsanların aklından hala bu yas çıkmıyorsa, bu acı hala insanların aklından gitmiyorsa, bu zulme, acıya direnen insanlar hala bunu anıyorsa bu çok önemli bir şey. Dönemin o yıllarında Yezid'in yapmış olduğu olumsuzluklar bugüne kadar hala anlatılabiliyorsa, Hazreti Hüseyin'in yaşadıkları, Hazreti Ali'nin gözyaşları hala bu süreçlere kadar aktarılabiliyorsa bu çok önemli, manevi anlamda duygusu çok yüksek bir süreç. Günümüzde de hala çok büyük zulümlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu zulümlere de direnmek gerekiyor. Doğruyu bulabilmek adına iyi insan olabilmek adına iyilerin mücadele etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugün burada Yas-ı Matem ayının ilk oruç gününde Kartal Cemevi Vakfı yönetimi, yöneticileri, buradaki çalışma arkadaşlarımız, oruç açma gününü düzenlemişler. Biz de katıldık. Komşularımızla dayanışma içerisinde olduk, yanlarında olduk. Tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Bu acıyı biz de derinden yaşıyoruz, en azından bunları söyleyebilirim" dedi.

Muharrem Ayı'nın ilk orucu Kartal Cemevi Vakfı'nda açıldı

Kaynak: İHA

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