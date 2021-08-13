Muharrem ayı nedeniyle Damal'da iftar programı düzenlendi

Muharrem ayı nedeniyle Damal'da iftar programı düzenlendi Ardahan Valiliğince Muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Muharrem ayı nedeniyle Damal'da iftar programı düzenlendi

ARDAHAN - Ardahan Valiliğince Muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Kur'an-i Kerim tilavetiyle başlayan Damal ilçesindeki cem evinde düzenlenen program, oruçların açılması ile Damal Merkez Cem evi Dedesi Aliekber Gökten'in yemek duası ile devem etti.

Son olarak programda bir konuşma yapan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, katılımcıların muharrem ayını tebrik ederek, "Birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü değerlerimizi Yunus Emreler, Hacı Bektaş-ı Veliler, Hazreti Mevlanalardan aldık. Onların Anadolu'muzda oluşturduğu bu kimlik katlanarak, güçlenerek bugünkü birlik, beraberlik ve medeniyetimizi teşkil etmiştir." dedi.

Bu kültür ve birlikteliği bizzat yaşamak adına bir arada olmayı istediklerini belirten Öner, "Bu ülkenin Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, her türlü etnik ve dini yapısıyla medeniyetimizin vazgeçilmez, ayrılmaz, çok değerli parçasıdır. Bu değerlerimiz bizi güçlü kıldı. Bu ay birçok din ve kültür açısından kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Vali Öner, ayrıca herkese Kovid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Programa, Kaymakam Ali Recai Yerlikaya, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız