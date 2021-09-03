Muharrem ayı ne zaman bitiyor?
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Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor?
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Eylül ayını gelmesiyle Muharrem ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Aşure ayı olarak da adlandırılan bu ay hakkında merak edilenler ve diğer detantları derledik. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

İslam aleminde Hicri yılbaşı olarak kutlanan Muharrem ayının bitişine kısa bir süre kaldı. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte Muharrem ayı ve hakkında merak edilen diğer detaylar…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure'dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. Muharrem ayındaki bugünün değerini ve kutsallığını, tarihler şöyle anlatıyor:

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

Haber Yorumları (1)
EYYÜP KESEBİR: HZ MEHDİN GELECEĞİ GÜNDÜR.
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