Muharrem Akkaya kimdir? YSK Başkanı seçilen Muharrem Akkaya nereli, kaç yaşında?

24.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:11

Muharrem Akkaya biyografisi merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alan Akkaya, hakimlik ve savcılık görevlerinde bulundu. Adalet Bakanlığı'nda da çalışma yürüttü. Muharrem Akkaya hayatına dair ayrıntılı bilgiyi derledik.

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

24 Ocak 2023'e kadar YSK Başkanı seçilen Akkaya, 1964 yılında Karabük'te dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleğine Karabük'te başlayan Muharrem Akkaya, çeşitli ilçelerde hâkimlik, Kocaeli'nde ise savcı olarak çalıştı. Adalet Bakanlığı'nda görev aldı, Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hâkimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011 yılında Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçildi.

2016 yılı Eylül ayında YSK üyeliğine atanan Akkaya, 31 Mart'taki İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sürecinde de öne çıkan isimler arasında yer aldı.