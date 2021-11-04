Muharip Gaziler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi - Haberler
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Muharip Gaziler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Muharip Gaziler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyeleri, Ankara'nın Beypazarı ilçesini gezdi.

ANKARA (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyeleri, Ankara'nın Beypazarı ilçesini gezdi.

Dernek Başkanı Sami Yıldız, dernek olarak kültür gezileri kapsamında Beypazarı'nı ziyaret ettiklerini belirtti.

Kültür gezilerini devam ettireceklerini belirten Yıldız, "34 üyemizin katıldığı programda bu güzel ilçeye gelerek tarihi mekanlarını, hanlarını, hamamlarını gördük." dedi.

10 Kasım'da Anıtkabir'de olacaklarını kaydeden Sami Yıldız, rehberlere de teşekkür etti.

Muharip Gaziler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

Muharip Gaziler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

Muharip Gaziler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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