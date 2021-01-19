Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

19.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:06
Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Nefesoğlu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pandemi servisinde tedavi gören ve durumu kötüleşen Nefesoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Nefesoğlu'nun vefatı dolayısıyla twitter hesabından taziye dileğinde bulundu.

Atay, "Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu'nun Kovid-19 nedeniyle vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da Nefesoğlu için mesaj yayımladı.

Kıbrıs gazisi olan Nefesoğlu'nun Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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