Milli Savunma Bakanlığı, Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 10'uncu Dönem Çığ ve Barınma Kursu'nun başarıyla icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Derin kar ve şiddetli soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 10'uncu Dönem Çığ ve Barınma Kursu başarıyla icra edildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)