Muhammet Ürün bulundu mu? Muhammet Ürün'e ne oldu?

26 yaşındaki Muhammet Ürün'e ne oldu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Muhammet Ürün bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Muhammet Ürün konusu ele alınıyor. Muhammet Ürün kimdir?

Muhammet Ürün bulundu mu? Muhammet Ürün'e ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MUHAMMET ÜRÜN KİMDİR?

26 yaşındaki Muhammet Ürün, zihinsel engelli ve psikolojik destek almakta. Annesi ve babası ayrı olan Muhammet Ürün, bir süredir Samsun'da annesiyle yaşıyordu. Sağ elinin başparmağında M harfli bir dövme bulunuyor.

MUHAMMET ÜRÜN'E NE OLDU?

Kendisinden 2 aydır haber alınamayan Muhammet Ürün, son olarak İstanbul Kadıköy'de babası tarafından bulundu. Babasının sokakta şans eseri bulduğu oğlu yeniden ortalıktan kayboldu.