Muhammet Tokat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Muğla Milas belediye başkan adayı olan Muhammet Tokat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Milas ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Muhammet Tokat isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP Muğla Milas adayı Muhammet Tokat kimdir? CHP Muğla Milas adayı Muhammet Tokat yüzde kaç oy aldı?

Muhammet Tokat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla Milas belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Tokat Milas ilçesinde % 51,31 oranında oy almıştır. Milas ilçesinde % 51,31 oranında oy olan Muhammet Tokat adlı CHP adayı toplamda 47.278 adet oy sayısına ulaştı.

Muhammet Tokat Kimdir?

Muhammet Tokat,1967 yılanda Milas'ın Karaca hisar Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Karaca Hisar İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimimi Milas Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılanda Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum.1989-2009 yılları arasında Milas'ta Serbest Avukatlık yaptı. Evli ve iki çocuk babası. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milas Belediye Meclis Uyeliği görevini yürüten Tokat, .2007 yılında ilçe Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı görevine seçildi ve halen bu görevimi sürdürmekte.

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