Muhammet Şefik Yön: "Alpha Group yatırımları 3 kıtadan 7 kıtaya çıkarılacak"

Gayrimenkul sektöründe 13 yıldan fazla süredir hizmet veren Türkiye merkezli Alpha Group, enerji, sağlık ve turizm sektöründeki yatırımlarına da hız verdi.

2016 yılından itibaren hem yurtiçi hem de yurt dışında rotasını mühendislik alanlarına çeviren ve Asya ile Avrupa'nın yanı sıra Afrika'da da faaliyetlerine devam eden Alpha Group, farklı sektörlerde büyümesini sürdürüyor. Yeni İstanbul Havalimanı, Ankara Hastanesi, Çamlıca Camii ve Fatih Projesi gibi önemli projelerde yer alan kurum, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Mısır, İngiltere, Lübnan ve Dubai başta olmak üzere 3 kıtada gayrimenkul ve sağlık turizmi sektöründe talepleri karşılıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre; enerji sektöründe ise yeni anlaşmalar kapıda.

Yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışlarında yüzde 62 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de bir önceki yılın Mayıs ayına kıyasa yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışlarında yüzde 62.5 oranında artış yaşandı. Toplamda 3 bin 925 satış gerçekleşen Türkiye'de yabancılar en fazla İstanbul'daki konutlara ilgi gösterirken Alpha Group'un kurucusu Muhammet Şefik Yön, yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne ilgisinin artacağının altını çizdi.

Yön, "Yabancı yatırımcılar, mimari ve teknik açıdan ülkemizdeki gayrimenkul projelerini yenilikçi ve işlevsel buluyor. 13 yıldan fazla bir süredir gayrimenkul alanında yabancılara hizmet veren bir kurum olarak projelerimizi biz de bu eksende yürütüyoruz. 2019 yılı yabancılara yapılan konut satışları açısından verimli bir yıl oluyor. 3 kıtada, Londra'dan Dubai'ye kadar geniş bir yelpazede gayrimenkul sektöründe yer alan bir firma olarak projelerimizle gurur duyuyoruz, hedefimiz Türkiye merkezli Alpha Group yatırımlarını 3 kıtadan 7 kıtaya çıkarmak" dedi.

Sağlık turizmi alanında dünya genelinde ilk 5 sırada yer aldığı bildirilen Türkiye, ABD, Hindistan, Tayland ve Almanya ile rekabet içerisinde olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre dünyada her yıl 10 milyondan fazla kişi tıbbi tedavi amacıyla seyahat ederken sağlık turizmi dünya genelinde 100 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ise Türkiye'yi 2018 yılında tedavi olmak amacıyla 551 bin 748 hasta ziyaret ederken bu hastaların yüzde 66'sı özel sektör, yüzde 34'ü ise kamu hastanelerinde tedavi oldu. Yatırımlarını sağlık turizmi alanına da kaydıran Alpha Group, Alman doktorlar tarafından kurulan CSM Medical ile sağlık turizmi konusunda işbirliğine gitmesiyle Türkiye'nin sağlık alanındaki rekabetine de ciddi katkı sağladığı açıklandı.

"Arap pazarına açılıyoruz"

Yapılan açıklamada; Kuveyt, Doha, Dubai, Kahire gibi önemli şehirlerde hastalarla sözleşmeler yaptığı kaydedilen Grubun sağlık sektöründeki ilk hedefi Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında daha fazla turist getirmek ve bu insanların sağlıklarına kavuşmasını sağlamak. Türkiye, 2019 yılında ülkeye sağlık turizmi kapsamında gelen hasta sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflerken Muhammet Şefik Yön, bu alandaki faaliyetleri hakkında şunları söyledi: "Türkiye olarak rekabet ettiğimiz ülkelerden daha iyi bir yere geleceğimize inanıyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle kendimizi ve hizmetlerimizi mevcut pazarlarda daha iyi anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle CMS Medical ile 20 milyon euro değerinde bir işbirliğine gittik. Arap pazarına açılıyoruz. Özellikle Kuveyt, Doha, Dubai, Kahire önemli destinasyonlarda yaptığımız sözleşmeler ve çalışmalarla ülkemizin 2019 yılı hedefini tutturmasına katkı sağlayacağız. Sağlık turizmi sektöründe ayrıca medikal araçlarla ilgili olarak Almanya'nın teknoloji gelişiminden de faydalanmayı hedefliyoruz".

Hedef yenilenebilir enerji

21'inci yüzyıl yenilenebilir enerji politika ağının 2019 yılı verilerine göre, Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artarak bin 282 megavata yükseldi. Böylece dünyada jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının yapıldığı ülke 219 megavatla Türkiye oldu. Türkiye'de ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göreyse 5 Haziran'da üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 89'u yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki çabaları her geçen gün artarken Alpha Group bu alanda da çalışmalarını sürdürme kararı aldı. Afrika, Çin ve Türkiye'de rüzgar enerjisi başta olmak üzere farklı yenilebilir enerji alanlarında yakın sürede işbirliği anlaşmasına imza atacağı belirtilen Grup, 3 kıtadaki varlığını bu sektörde de sürdürmeyi hedefliyor.

"Büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz"

Muhamet Şefik Yön, Grubu'n vizyonuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Vizyonumuz, 2025 yılına kadar 3 kıtada istediğimiz pazarlarda markalarımızı ve varlığımızı genişletmek. Sadece gayrimenkul, sağlık turizmi ve enerji sektöründe değil, bulunduğumuz tüm alanlarda yatırımlarımızı artırıyoruz. Avrupa ve Ortadoğu arasında bölgesel bir ticaret köprüsü konumunda olan Türkiye için Alpha Group 3 kıtada birden yer almaya ve yeni projeler üretmeye devam ediyor. Doğal olarak bu büyüme sürecinde istihdam oluşturuyor ve yerli ve milli değerlerimize sahip çıkıyoruz. Ülkemizi yurt dışında ticari alanlarda temsil etmek, yerli kaynaklara değer vermek ve bu ülkenin insanlarıyla bu işleri başarmak bizim açımızdan büyük bir gurur". - İSTANBUL

Kaynak: İHA