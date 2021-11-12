Muhammet Bahçeci'ye ne oldu, nerede? Muhammet Bahçeci bulundu mu, öldü mü, öldürüldü mü? Muhammet Bahçeci kimdir?

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MUHAMMET BAHÇECİ KİMDİR?

38 yaşındaki Muhammet Bahçeci, 3 çocuk babasıdır ve bir dönem muhtarlık görevine bulunmuştur.

MUHAMMET BAHÇECİ'YE NE OLDU, BULUNDU MU?

Muhammet Bahçeci, Elazığ'da, 18 Ekim 23.00 sularında kayboldu. Onu son gören isim 20 yıllık arkadaşı Mehmet Doğan. Doğan, arkadaşını tartıştığı eşiyle görüşmesi için evine götürdüğünü söyledi. Eşiyle barışmaya çalışırken kaybolduğunu belirten arkadaşı, gittiği evden bir silah sesinin duyulduğunu belirtti.

Muhtar olan Muhammet Bahçeci'nin 15 yaşındaki bir kıza uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla muhtarlıktan da el çektirildiği belirtiliyor. Bahçeci'nin abisi ise bunun bir iftira olduğunu ve muhtarlık kavgasından kaynaklandığını belirtti.

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