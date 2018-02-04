Muhammed Salih Hacim'in Vefatı

Doğu Türkistanlı alim Muhammed Salih Hacim'in Çin'de bir hapishanede vefat etmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

İsveç Uygur Maarif Derneği tarafından Stockholm'deki Çin Büyükelçiliği önünde düzenlenen eyleme, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç Teşkilatı, İsveç İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı ve İsveç Ülkü Ocakları Derneği destek verdi.

Uygur Türklerinin bayrağının yanında Türk ve Azerbaycan bayrağı da taşıyan eylemciler, "Doğu Türkistanlılara özgürlük" şeklinde slogan attı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Abdulla Kokyar, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistanlı alim Muhammed Salih Hacim'in Çin hapishanesinde öldürüldüğünü savundu.

Hacim'in, Kur'an-ı Kerim'i ve Riyaz'us Salihin'i Uygur diline çeviren Doğu Türkistanlı ilk alim olduğunu belirten Kokyar, "Uygur Türklerinin ileri gelen ilahiyatçılardan ve tefsircilerinden olan Muhammed Salih Hacim uzun süredir Çin tarafından hapishanede tutuluyordu. Muhammed Salih, Çin hapishanesinde 24 Ocak 2018 günü şehit edildi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Hacim, hapsedildikten yaklaşık 45 gün sonra hapishanede hayatını kaybetmişti.

Konuşmaların ardından eylemciler, olaysız dağıldı.