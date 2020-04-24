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Muhammed Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı

İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Muhammed Salah ve İspanya temsilcisi Real Madrid'de oynayan Karim Benzema, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

24.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:18
Muhammed Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı

İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Muhammed Salah ve İspanya temsilcisi Real Madrid'de oynayan Karim Benzema, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Mısırlı futbolcu Salah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayı mübarek olsun. Herkese hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu Benzema da "Herkese mutlu bir ramazan diliyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

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