Muhammed Salah: Şampiyonlar Ligi Finali Ronaldo ile Benim Maçım Olmayacak

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı eleyerek finale çıkan Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, final maçının Ronaldo ile kendisi arasında geçmeyeceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı eleyerek finalde Real Madrid'in rakibi olan Liverpool'da sezona damga vuran isim Muhammed Salah, açıklamalarda bulundu.

"TEK BAŞIMA FİNALE KADAR GELEMEZDİM"

Real Madrid ile karşılaşacakları finali değerlendiren Salah, "Muhammed Salah ve Cristiano Ronaldo arasında bir final olmayacak. Çok iyi futbolculara sahip çok iyi bir takımda oynuyorum. Finale takım arkadaşlarım ile birlikte geldik. Tek başıma gelemezdim." sözlerini kullandı.

"TÜM ARAP HALKI MUTLU OLUYOR"

Ballon d'Or ödülü hakkında da konuşan Mısırlı yıldız, "Tüm Arap halkının Ballon d'Or konusunda beni desteklediğini biliyorum ve her maçımı kazandığımda onlar da çok mutlu oluyor. Ama şu an sadece kupayı kazanıp Anfield'a götürmeyi düşünüyorum" dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • SSS:
    arapları sevmem alın münasip bir yere verin bu hainlerden devlet paçalandı unutmayın bunu tarihi iblmiyorsanızda gidin orada yaşayın çok yalamak istiyorsanız arapları
    Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
  • HAKKI DAYI:
    Salah bey,,seni seven 80 milyon Türk taraftarın var..yoksa ronaldoyu tutarız haa:)))
    Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
    SSS: kendi adına konuş arapları sevmem bu hainler yüzünden devlet parçalandı türklerin en büyük hatası bu arap halifesiyle karşılaşmalarıydı keşke özümüzde ilerleseydik böyle hainlerle olmazdık
    1 2 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.