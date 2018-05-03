Muhammed Salah: Şampiyonlar Ligi Finali Ronaldo ile Benim Maçım Olmayacak
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı eleyerek finale çıkan Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, final maçının Ronaldo ile kendisi arasında geçmeyeceğini söyledi.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı eleyerek finalde Real Madrid'in rakibi olan Liverpool'da sezona damga vuran isim Muhammed Salah, açıklamalarda bulundu.
"TEK BAŞIMA FİNALE KADAR GELEMEZDİM"
Real Madrid ile karşılaşacakları finali değerlendiren Salah, "Muhammed Salah ve Cristiano Ronaldo arasında bir final olmayacak. Çok iyi futbolculara sahip çok iyi bir takımda oynuyorum. Finale takım arkadaşlarım ile birlikte geldik. Tek başıma gelemezdim." sözlerini kullandı.
"TÜM ARAP HALKI MUTLU OLUYOR"
Ballon d'Or ödülü hakkında da konuşan Mısırlı yıldız, "Tüm Arap halkının Ballon d'Or konusunda beni desteklediğini biliyorum ve her maçımı kazandığımda onlar da çok mutlu oluyor. Ama şu an sadece kupayı kazanıp Anfield'a götürmeyi düşünüyorum" dedi.
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2 gol ego tavan yaptıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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arapları sevmem alın münasip bir yere verin bu hainlerden devlet paçalandı unutmayın bunu tarihi iblmiyorsanızda gidin orada yaşayın çok yalamak istiyorsanız araplarıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Salah bey,,seni seven 80 milyon Türk taraftarın var..yoksa ronaldoyu tutarız haa:)))Cevap Yaz 5 5 Yayından KaldırSSS: kendi adına konuş arapları sevmem bu hainler yüzünden devlet parçalandı türklerin en büyük hatası bu arap halifesiyle karşılaşmalarıydı keşke özümüzde ilerleseydik böyle hainlerle olmazdık1 2 Yayından Kaldır
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seni de adanali ilan ediyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır