Muhammed Salah: Şampiyonlar Ligi Finali Ronaldo ile Benim Maçım Olmayacak

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı eleyerek finalde Real Madrid'in rakibi olan Liverpool'da sezona damga vuran isim Muhammed Salah, açıklamalarda bulundu.

"TEK BAŞIMA FİNALE KADAR GELEMEZDİM"

Real Madrid ile karşılaşacakları finali değerlendiren Salah, "Muhammed Salah ve Cristiano Ronaldo arasında bir final olmayacak. Çok iyi futbolculara sahip çok iyi bir takımda oynuyorum. Finale takım arkadaşlarım ile birlikte geldik. Tek başıma gelemezdim." sözlerini kullandı.

"TÜM ARAP HALKI MUTLU OLUYOR"

Ballon d'Or ödülü hakkında da konuşan Mısırlı yıldız, "Tüm Arap halkının Ballon d'Or konusunda beni desteklediğini biliyorum ve her maçımı kazandığımda onlar da çok mutlu oluyor. Ama şu an sadece kupayı kazanıp Anfield'a götürmeyi düşünüyorum" dedi.