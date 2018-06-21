Muhammed Salah, Mısır Milli Takım Kampını Terk Etme Kararı Aldı

Dünya Kupası A Grubu'nda oynadığı ikinci maçta Rusya'ya 3-1 mağlup olan Mısır, gruptan çıkma şansını kaybetmişti.

Grubun son maçında kendisi gibi puanı bulunmayan Suudi Arabistan'la formalite maçına çıkacak olan Mısır, şok bir iddiayla çalkalanıyor.

KAMPI TERK EDECEK!

Mısır basınında çıkan haberlere göre Liverpool'un yıldızı, turnuva esnasında Mısır Futbol Federasyonu'yla ciddi bir tartışma yaşadı.

Haberlerde takımın antrenman yaptığı sahaya bazı iş adamları, ünlüler ve sanatçıların girişine izin verilmesinin Salah'ı öfkelendirdiği ve yıldız futbolcunun bu nedenle son maçta oynamak istemediği öne sürüldü.

SALAH YALANLADI AMA...

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Salah, çıkan iddiaları yalanlasa da takıma yakın kaynaklar tersini söylemeye devam ediyor.

Gösterdiği performansla bu sezona damgasını vuran Salah'ın Suudi Arabistan maçından önce Rusya'dan ayrılmayı kafasına koyduğu konuşuluyor.