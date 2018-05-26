Sol Omzundan Sakatlanan Muhammed Salah Dünya Kupası'nı Kaçırabilir

Sampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Muhammed Salah gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti. Sol omzunda çıkık şüphesi bulunan Salah'ın, Dünya Kupası'nı kaçırabileceği açıklandı.

MISIRLI OYUNCU GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Muhammed Salah, omzundan sakatlandı. Mısırlı yıldız sakatlığı sonrasında gözyaşlarını tutamadı ve saha kenarına geldi.

YILDIZ OYUNCU DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR

Sol omzunda çıkık şüphesi olan Mısırlı yıldızın Rusya'da oynanacak olan Dünya Kupası'nda forma giymesinin zor olduğu açıklandı.