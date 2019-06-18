Muhammed Mursi'nin vefatı

AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl İnsan Hakları Birimi Başkanı Mahir Karaboğa, Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle rahmete kavuştuğunu belirtti.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, dün zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade eden Karaboğa, "Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Karaboğa, Mursi'nin onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidi olduklarına işaret ederek, insanlığın zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacağını aktardı.

Kaynak: AA