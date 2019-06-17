Muhammed Mursi'nin vefatı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'da ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş, darbeye direnen ilk Cumhurbaşkanı'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Mısır halkı ve demokrasiden yana tavır koyan herkesin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA