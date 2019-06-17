Muhammed Mursi'nin vefatı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA