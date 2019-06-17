Muhammed Mursi'nin vefatı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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20:20 TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.