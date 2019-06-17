Muhammed Mursi'nin vefatı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Muhammed Mursi darbecilerin mahkemesinde bugün şehit oldu. Zulmedenler Hak katında karşılığını muhakkak bulacak, onurlu duruşu unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA