Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
- Ulu Camiden detay Vatandaşlardan görüntü Cenaze namazının kılınması Grup adına Yasin Virit'in konuşması GAZİANTEP - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
- Ulu Camiden detay
Vatandaşlardan görüntü
Cenaze namazının kılınması
Grup adına Yasin Virit'in konuşması GAZİANTEP - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kaynak: AA
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