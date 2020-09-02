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Muhammed Kerem Aktürkoğlu: "Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılar uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyledi.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu:
02.09.2020 18:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:30

Galatasaray'ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılar uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda attı. İmzanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Aktürkoğlu, hayallerinin gerçekleştiğini belirterek Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini dile getirdi. Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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