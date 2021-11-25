Galatasaray'ın genç yıldızı Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor. Genç oyuncu ile ilgili detayları sizler için derledik.

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı. 2016-2017 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı. Burada 27 maça çıkan Kerem, 4 gol kaydetti. Özellikle kanat performansıyla öne çıkıyor. 1.73 boyunda olan genç yıldız, sağ ayağını kullanıyor.

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