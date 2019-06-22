Muhammed Karavuş'tan gümüş madalya

İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Karavuş, gümüş madalya elde etti.

Faenza kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Muhammed Karavuş, sırasıyla Letonyalı, Ermeni ve Azerbaycanlı rakiplerini yenerek finale çıktı.

Finalde İtalyan Simone Vincenzo Priddou ile karşılaşan milli güreşçi, müsabakayı 5-0 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada 45 kiloda Tolga Özbek ile 71 kiloda Muhammet Halit Özmuş yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Organizasyonda 92 kiloda Ömer Ağtaş ise repesajda mücadele edecek.

Kaynak: AA