Muhammed ismi bu yıl Fransa'daki en popüler çocuk adlarından biri oldu

04.09.2019 11:38

"Muhammed" (Mohamed) Fransa'da ilk kez erkek çocuklara en çok verilen 20 isimden biri oldu. 2019 yılı içinde dünyaya gelen 2.500 erkek çocuk için Muhammed ismi tercih edildi.



Her yıl Fransızlar için çocuk isimleri öneren "l'Officiel des Prenoms" adlı yayının editörleri, Muhammed'in 2020'de en popüler 20 isimden biri olacağını öngörmüştü. Uzmanlar bu ismin popülaritesinin altında dini ve kültürel gerekçelerin bulunduğunu belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle