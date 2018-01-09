Muhammed Himmet Ertürk'ten Süper Lig Sinyali

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in genç orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk, sezonu ilk iki sırada tamamlayabileceklerini belirterek, Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Ertürk, kulübün resmi internet sitesinde yer alan röportajında, ilk iki hedefinin biraz zor göründüğünü ancak bunu başarabilecek güçte olduklarını belirtti. Süper Lig'e çıkmak istediklerini vurgulayan genç futbolcu, "İlk ikiyi yakalamak kesinlikle hayal değil. İşler ne kadar kötü giderse gitsin, en kötü ihtimalle play-off oynayacağımızı düşünüyorum. İlk 2'ye giremez, play-off'a kalırsak kesinlikle orada kalitemizi göstererek şampiyonluğu alabileceğimize inanıyoruz. Umut ediyorum ki Gaziantep şehri de yanımızda olacaktır. Sezon sonunda bu şehrin adını yeniden Süper Lig'e yazdıracağız. Benim de kişisel olarak en büyük hayallerimden birisi, bu takımın formasıyla Süper Lig'de oynamak" dedi.

"Heyecanlıyım ve başarıya açım"

Ertürk, kulübün tecrübeli hocası Erkan Sözeri'nin yaptığı konuşmalarla motivasyonunun yükseldiğini belirterek, "Gerçekten Erkan Hocamız oynamadığım dönemde bile, yaptığı konuşmalarla bizleri hazır tutmayı başarıyor. İstek ve motivasyon olarak kariyerimin en üst noktasına ulaştığımı hissediyorum. Hiç olmadığı kadar heyecanlıyım ve başarıya açım. Bu sezonun benim için çok daha güzel şeyler getireceğine inanıyorum. Ortada bir forma savaşı varsa ben de bu savaşa fazlasıyla hazırım. Kaybedecek bir şeyim yok ancak kazanacak çok şeyim var" diye konuştu. - GAZİANTEP