Muhammed Himmet Ertürk Giresunspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Süper Lig ekibi Denizlispor'dan Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı.

02.09.2019 17:00
Muhammed Himmet Ertürk Giresunspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Süper Lig ekibi Denizlispor'dan Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı.


Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz, futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı. Takımımız, genç oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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