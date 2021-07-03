Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır finalde Ukraynalı rakibi yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır finalde Ukraynalı rakibi yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Almanyanın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Muhammed daha önce 2018 yılında Yıldızlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2019'da da Gençlerde Avrupa Şampiyonu dünya üçüncüsü olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı