Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Haberler Spor
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