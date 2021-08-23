Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, nereli? Muhammed Gümüşkaya biyografisi!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya hayatı ile ilgili sorgulamalar gündemde yer alıyor. Hayatı merak edilen Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, nereli? Muhammed Gümüşkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Muhammed Gümüşkaya hayatı son günlerde merak konusu oldu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giymiştir.Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, nereli? Muhammed Gümüşkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Muhammed Gümüşkaya, 1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Boluspor'da kiralık olarak 2020-2021 sezonunu geçirdi. Burada 22 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Muhammed Gümüşkaya, on numara bölgesinde ve merkez orta sahada forma giyiyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1.77 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KARİYERİ

19 Ağustos 2021 tarihinde 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısında 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Gümüşkaya, bu maçta aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk resmî golünü attı.