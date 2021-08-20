Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne?

Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geldi. Vitor Pereira Muhammed Gümüşkaya'yı oyuna dahil etti ve genç yıldız golünü attı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de Helsinki'yle karşılaştı. Sarı-lacivertliler 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın mükemmel golüyle öne geçerken genç yıldıza sosyal medyada övgü yağdı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne?

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 2001

Kaç yaşında: 20 yaşında

Nereli: Kâğıthane

Boy: 1,77 m

Muhammed Gümüşkaya 1 Ocak 2001 doğumludur. N Fenerbahçe'de orta sahada forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

19 Ağustos 2021 tarihinde 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısında 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Gümüşkaya, bu maçta aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk resmî golünü attı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Cimilli İbo Işın Karaca Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Arda Turan Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 08:03:10. #1.14#

title