Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne?

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geldi. Vitor Pereira Muhammed Gümüşkaya'yı oyuna dahil etti ve genç yıldız golünü attı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında?