Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne?
Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geldi. Vitor Pereira Muhammed Gümüşkaya'yı oyuna dahil etti ve genç yıldız golünü attı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de Helsinki'yle karşılaştı. Sarı-lacivertliler 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın mükemmel golüyle öne geçerken genç yıldıza sosyal medyada övgü yağdı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya mevkiisi ne?
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Ocak 2001
Kaç yaşında: 20 yaşında
Nereli: Kâğıthane
Boy: 1,77 m
Muhammed Gümüşkaya 1 Ocak 2001 doğumludur. N Fenerbahçe'de orta sahada forma giymektedir.
KULÜP KARİYERİ
26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
19 Ağustos 2021 tarihinde 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısında 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Gümüşkaya, bu maçta aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk resmî golünü attı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.