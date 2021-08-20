Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Helsinki ile karşılaşmasında topla ilk buluşmasında gol atan Muhammed Gümüşkaya vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Helsinki ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesinde 62. dakikada Mesut Özil yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya topla ilk buluşmasında 65. dakikada gol atmasının ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. İnternette en çok "Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorular yer almaktadır. İşte Muhammed Gümüşkaya ile ilgili detaylar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Muhammed Gümüşkaya1 Ocak 2001 tarihinde Kâğıthane, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe'de orta sahada forma giyen Türk futbolcudur.

1.77 boyundaki Muhammed, Orta Saha mevkisinde görev almaktadır.

20 yaşındaki genç yetenek geçtiğimiz sezon Boluspor'da kiralık olarak gitmiş ve çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

2012 yılından beri Fenerbahçe alt yapısında yer alan Muhammed, 2020 yılında Fenerbahçe A Takım kadrosuna yükselmiştir.

26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ali Babacan Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Işın Karaca Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 00:04:09. #1.15#

title