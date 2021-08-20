Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Helsinki ile karşılaşmasında topla ilk buluşmasında gol atan Muhammed Gümüşkaya vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Helsinki ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesinde 62. dakikada Mesut Özil yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya topla ilk buluşmasında 65. dakikada gol atmasının ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. İnternette en çok "Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorular yer almaktadır. İşte Muhammed Gümüşkaya ile ilgili detaylar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Muhammed Gümüşkaya1 Ocak 2001 tarihinde Kâğıthane, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe'de orta sahada forma giyen Türk futbolcudur.



1.77 boyundaki Muhammed, Orta Saha mevkisinde görev almaktadır.

20 yaşındaki genç yetenek geçtiğimiz sezon Boluspor'da kiralık olarak gitmiş ve çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

2012 yılından beri Fenerbahçe alt yapısında yer alan Muhammed, 2020 yılında Fenerbahçe A Takım kadrosuna yükselmiştir.

26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.