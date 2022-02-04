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Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da

Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.

Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Gümüşkaya, ligin geri kalanında Giresunspor forması giyecek.

21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Haber

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