Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Gümüşkaya, ligin geri kalanında Giresunspor forması giyecek.
21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor