Muhammed Furkan Özbek kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Halter Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Muhammed Furkan Özbek oldu. Halter branşında ülkemizi temsil edecek Muhammed Furkan Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç madalyası var merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...