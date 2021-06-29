Muhammed Furkan Özbek kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Halter Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Muhammed Furkan Özbek oldu. Halter branşında ülkemizi temsil edecek Muhammed Furkan Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç madalyası var merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...
Muhammed Furkan Özbek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Muhammed Furkan Özbek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KİMDİR?
Muhammed Furkan Özbek (d. 24 Ocak 2001), Türk halterci. 2018 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda 69 kiloda altın madalya kazandı.
Muhammed Furkan Özbek doğum tarihi : 24 Ocak 2001
Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında : 20 yaşında
Muhammed Furkan Özbek nereli : -
Muhammed Furkan Özbek branşı ne : Halter (67 kg)
2018 yılında İtalya'nın San Donato Milanese kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 69 kg'da altın madalya kazandı.
2019 yılında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kg kategorisinde altın madalya kazandı.
2021 yılında Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda katıldığı etkinlikte altın madalya kazandı.
Muhammed Furkan Özbek, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında halter alanında ülkemizi temsil edecektir.