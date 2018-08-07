Muhammed Enes Durmuş Gazişehir Gaziantep'te

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Göztepe'den Muhammed Enes Durmuş'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Gazişehir Gaziantep, yeni sezonun başlamasına günler kala transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon 9 yeni futbolcu transfer eden Gazişehir Gaziantep, son olarak Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe Spor Kulübün'nün genç futbolcusu Muhammed Enes Durmuş ile anlaşmaya vardı. Gazişehir Gaziantep, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçen sezon Beşiktaş'tan Göztepe'ye transfer olan Muhammed Enes, ligde 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma fırsatı yakalamıştı.

Öte yandan Muhammed Enes'in transferi Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama ile de doğrulandı. Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada Muhammed'e yeni takımında başarılar dilendi. - GAZİANTEP