Muhammed Dahlan kimdir? Muhammed Dahlan kaç yaşında?

Son günlerde en çok araştırılan isimler arasında olan Muhammed Dahlan'ın hayatı merak ediliyor. Filistinli siyasetçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Muhammed Dahlan kimdir? Muhammed Dahlan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde en çok araştırılan isimler arasında olan Muhammed Dahlan'ın hayatı merak ediliyor. Filistinli siyasetçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Muhammed Dahlan kimdir? Muhammed Dahlan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHAMMED DAHLAN KİMDİR?

Muhammed Yusuf Dahlan, 29 Eylül 1961'de Han Yunus Mülteci Kampı, Han Yunus, Gazze Şeridi'nde dünyaya geldi. Künyesi Abu Fadi Filistinli siyasetçi, Gazze'deki El Fetih'in eski lideri. Dahlan, altı çocuğun en küçüğü olarak Hamama'da ( 1948'de nüfusu azaltılmış bir Filistin kasabası) mülteci bir ailede dünyaya geldi.

Dahlan gençken aktif olarak siyasette yer aldı ve 1981'de Gazze Şeridi'nde Fetih Şahinleri, Fetih Gençlik Hareketi'nin Gazze şubesinin kurulmasına yardımcı oldu. 1981 ve 1986 yılları arasında, İsrail tarafından hareketteki başrolü nedeniyle 11 kez tutuklandı. Hapishanede kaldığı süre zarfında İbranice dilini akıcı bir şekilde konuşmayı öğrendi.

Dahlan, Jaleela (1 Ocak 1966'da Suudi Arabistan'da doğdu) ile evlendi. Bu evlilikten dört çocuk meydana geldi Bunlar: Fadi (5 Ekim 1990,Tunus doğumlu); Firaz (8 Ağustos 1992,Tunus doğumlu); Hadil (19 Ekim 1995, Gazze doğumlu); ve Asil (25 Eylül 2003,Gazze doğumlu). Ailenin altı üyesi de hep beraber, 2013 yılında Sırbistan vatandaslığı kazandı. Dahlan ayrıca 2012'den beri Karadağ vatandaşlığına da sahiptir.Dahlan, Abu Dhabi'de sürgünde yaşıyor ve burada iktidardaki Al Nahyan ailesiyle (" BAE'nin en sevdiği Filistinli" olarak nitelendiriliyor) "yakın bir şekilde çalışıyor" ve aynı zamanda Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi'yi de destekliyor.

Dahlan, Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi.

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti.

Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih Hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir iç çatışma" başlattı.

Hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.

MUHAMMED DAHLAN KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Dahlan 1961 doğumlu olup 60 yaşındadır.