Muhammed Cevad Zarif yaptırım listesinde - İran: ABD çocuk gibi davranıyor, rasyonel düşünme gücünü...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırımlar listesine almasına tepki gösterdi.

Hasan Ruhani, ABD'nin "çocuk gibi" davrandığını söyledi.

Ruhani, alınan kararın Washington'un rasyonel düşünme gücünü kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Karar uyarınca, Muhammed Cevad Zarif'in, varsa ABD'deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıkları dondurulacak.

ABD'de mal varlığı olmadığını vurgulayan Zarif ise Washington'un kendisini planlarına karşı bir tehdit gördüğü için hedef aldığını söyledi.

Muhammed Cevad Zarif Twitter mesajında, ABD'nin kendisini planları karşısında bir tehdit olarak gördüğü için ambargo uyguladığını söyledi.

Zarif "ABD'nin beni hedef almasının nedeni İran'ın dünya genelinde sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar acı verici mi? Ben ve ailem üzerinde hiç bir etkisi olmayacak, çünkü İran dışında hiçbir mülküm ve varlığım yok. Beni planlarınıza karşı bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler" dedi.

Amerikan yönetimi Zarif'in uluslararası seyahatlerini kısıtlamaya çalışacak ancak İran Dışişleri Bakanı New York'ta Birleşmiş Milletler'i ziyaret edebilecek.

'Zarif'in diplomatik imajı sahte'

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı yazılı açıklamada, "Zarif, İran'ın Ruhani lideri'nin pervasız planlarını uyguluyor ve rejimin dünya genelindeki baş sözcüsü. ABD, İran rejimine, son günlerdeki davranışlarının tamamen kabul edilemez olduğu yönünde net bir mesaj yolluyor" dedi.

Zarif İran'ın nükleer programı konusunda, ABD ve diğer ülkelerle yaşanan gerilimi azaltma girişiminde başlıca rolü oynayan isim oldu.

Ancak Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Zarif'in diplomatik imajının "sahte olduğunu" savundu.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Asıl mesele, rejimin samimi ve makul bir ismi gibi görünmesi. Bugün, böyle bir şey olmadığı mesajını verdik" derken, Zarif'i "Dışişleri Bakanı değil, Propaganda Bakanı görevini yerine getirmekle" suçladı.