Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır? Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir?
12.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:46
Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır?Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
MUHAMMED CEVAD ZARİF KİMDİR?
Muhammed Cevad Zarif 7 Ocak 1960; Tahran, İran'da doğan, İranlı politikacı, diplomat ve şimdiki İran Dışişleri Bakanıdır. ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Politika alanında doktora yapmıştır. Tahran Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapmıştır.