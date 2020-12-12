Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır? Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır? Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir?

12.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:46
Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır? Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir?

Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır?Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHAMMED CEVAD ZARİF KİMDİR?

Muhammed Cevad Zarif 7 Ocak 1960; Tahran, İran'da doğan, İranlı politikacı, diplomat ve şimdiki İran Dışişleri Bakanıdır. ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Politika alanında doktora yapmıştır. Tahran Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapmıştır.

İlgili Haberler

Faruk Batuhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Faruk Batuhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Yankı Yazgan kimdir? Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Yankı Yazgan kimdir? Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Behice Boran kimdir? Behice Boran hayatı ve biyografisi!
Behice Boran kimdir? Behice Boran hayatı ve biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Adem Ljajic Cüneyt Çakır Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır? Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir? - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:46:30. #1.14#
title