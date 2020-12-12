Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır? Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir?

Muhammed Cevad Zarif kimdir? Nereldir? Kaç yaşındadır?Muhammed Cevad Zarif hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHAMMED CEVAD ZARİF KİMDİR?

Muhammed Cevad Zarif 7 Ocak 1960; Tahran, İran'da doğan, İranlı politikacı, diplomat ve şimdiki İran Dışişleri Bakanıdır. ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Politika alanında doktora yapmıştır. Tahran Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapmıştır.