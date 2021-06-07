Muhammed Birkan Tetik, Manisa FK'da
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Muhammed Birkan Tetik, Manisa FK'da

Muhammed Birkan Tetik, Manisa FK'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in yeni takımı Manisa Futbol Kulübü kaleci Muhammed Birkan Tetik'i kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig'in yeni takımı Manisa Futbol Kulübü kaleci Muhammed Birkan Tetik'i kadrosuna kattı. Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 25 yaşındaki eldivenle 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan yeni transfer, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Manisa Futbol Kulübü beni tercih ettiği için çok mutluyum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" dedi. Başkanvekili Engin Anlı ise "Birkan, yeteneklerine ve karakterine çok inandığımız bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü hangi ligde yer alırsa alsın, hedefi şampiyonluk olacak. Şampiyonluk yolunda yürürken de bize katkı sağlayacak oyuncuların burada olması bizim adımıza çok çok önemli" diye konuştu.

Muhammed Birkan Tetik, Manisa FK'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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