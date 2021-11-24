Muhammed bin Zayed El Nahyan kimdir?

Dış basında gözler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri ( Bae ) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında gerçekleştirilecek görüşmeye çevrildi. Görüşme öncesinde İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Türkiye'ye 100 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

MUHAMMED BİN ZAYED EL NAHYAN KİMDİR?

Muhammed bin Zaid bin Sultan el-Nehyan (Arapça: ???? ?? ???? ?? ?????; d. 1961, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri) Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısıdır.

Kasım 2004'te Abu Dabi prensi ve emirlik velihatı olarak atanan Muhammed bin Zaid el-Nehyan, Ocak 2005'te de Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı unvanını aldı. Yine Ocak 2005'te rütbesi generalliğe yükseltildi. Aynı zamanda Abu Dabi İdari Konseyi'nin de başı olan Muhammed bin Zaid bin Sultan el-Nehyan, bu görevi ile Abu Dabi'nin gelişmesi ve planlanmasından sorumludur.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye gelecek. 31 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, yüz yüze görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ YATIRIMLAR

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini, BAE'nin Türkiye'ye olası yatırımları oluşturuyor. Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, El Nahyan'ın Türkiye'de yapmak istediği yatırımların tutarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM GÜNDEMDE

Zayed'in, bu yılın başlarında 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Erdoğan'a söylediği belirtildi. Konuyla ilgili diğer kaynakların ise miktarın en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktardı. "Her iki miktar da Türkiye ekonomisi için etkili rakamlar" ifadesine yer verildi.

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