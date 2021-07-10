Muhammed Baygül, Bahçeşehir Koleji'nde
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Muhammed Baygül, Bahçeşehir Koleji'nde

Muhammed Baygül, Bahçeşehir Koleji'nde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, geçen sezon Türk Telekom forması giyen şutör guard Muhammed Baygül ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, geçen sezon Türk Telekom forması giyen şutör guard Muhammed Baygül ile anlaşmaya vardı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül'ü kadrosuna kattı. İstanbul ekibinden 1,91'lik şutör guard ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"3 Haziran 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Muhammed Baygül, 2009 ve 2010 yıllarında Galatasaray'ın genç takımlarında forma giydikten sonra TB2L takımlarından FMV Işıkspor ile bir sezon geçirdi. Ardından sırasıyla Darüşşafaka, Hacettepe ve TED Ankara Kolejliler formaları giyen şutör guard, 2015 yazında Pınar Karşıyaka'nın yolunu tuttu. Burada iki sezon geçiren Baygül, 2017 - 2018 sezonuyla birlikte yeniden Darüşşafaka'ya döndü. Yeşil - siyahlıların 2018'de elde ettiği EuroCup zaferinde kadronun bir parçası olan oyuncu, 2019 - 2020 ve 2020 - 2021 sezonlarını Ankara temsilcisi Türk Telekom'da geçirdi.

Geride bıraktığımız sezonda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 23'ü ilk beş olmak üzere toplam 31 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu; 7.3 sayı, 2.2 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları tutturdu."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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