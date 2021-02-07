Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti
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Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

07.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:02
Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.

Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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