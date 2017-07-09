Muhammed Ali Kupası Tanıtıldı - Monaco

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Muhammed Ali Kupası, Monaco'da yapılan gala ile tanıtıldı.



Geçen yıl vefat eden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin anısına düzenlenen ve Dünya Boks Süper Serisi (WBSS) adıyla Monaco Grimaldi Forum'da lansmanı yapılan turnuvada, yarı ağır sıklet 91 kilo ve süper orta sıklet 76 kiloda dünyaca ünlü boksörler yer alacak.



ABD'de 9 Eylül'de başlayacak ve 14 boks gecesine ev sahipliği yapmasının ardından 18 Mayıs 2018'te Avrupa kıtasında sona erecek toplam 50 milyon dolar ödüllü turnuvada, yarı ağır sıklet için 30, süper orta sıklet için ise 20 milyon dolarlık ödül bütçesi ayrıldı.



14 etaplık zorlu maraton



ABD ve Avrupa kıtasında yedişerden 14 etabın gerçekleşeceği organizasyonda çeyrek, yarı final ve final maçlarını kazanacak şampiyonlara "Muhammed Ali Kupası" takdim edilecek.



Dünya Boks Konseyi (WBC), yüzyılın maçları arasında gösterilen Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao arasında 2015 yılında yapılan mücadelede ortaya koyduğu "Elmas Kemeri" de bu turnuvanın şampiyonlarına verecek.



Kariyerinde şampiyonluklar bulunan boksörlerin katıldığı turnuvada yarı ağır sıklette Rus Murat Gassiev, Dmitry Kudryashov, Letonyalı Mairis Briedis, Kübalı Yunier Dorticos, Ukraynalı Oleksandr Usyk, Polonyalı Krzysztof Wlodarczyk ve Alman Marco Huck'ın yer alıyor.



Türkiye'yi Avni Yıldırım temsil edecek



Süper orta sıklette ise WBC şampiyonluk kemerinin sahibi Türk boksör Avni Yıldırım ile İngiliz Callum Smith, Jamie Cox, İsveçli Erik Skoglund ve Alman Jürgen Brahmer ringe çıkacak.



Profesyonel boks kariyerine 16 maçta 16 galibiyetle devam eden 25 yaşındaki· Avni Yıldırım, turnuva hakkında yaptığı değerlendi·rmede, "Tek hedefim böyle anlamlı bir kupada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Muhammed Ali ismi altında müsabaka yapmak gurur verici olacak. Turnuvanın en büyük şampiyonluk favorisi benim." dedi·.



Dünyaca ünlü boksör Meksikalı Saul Alvarez tarafından maçlara hazırlanacak Avni Yıldırım'ın yanı sıra Chris Eubank Jr. ile Arthur Abraham arasında 15 Temmuz'da yapılacak Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk maçını kazanan isim de Muhammed Ali Kupası'na bu sıklette katılan diğer boksör olacak.